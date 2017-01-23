В Петербурге у уборщицы "Магнита" украли 6 миллионов рублей и иномарку

Накануне между уроженкой Киргизии и ее гражданским мужем произошла ссора

В Санкт-Петербурге у 52-летней уборщицы супермаркета "Магнит" украли почти шесть миллионов рублей и автомобиль иностранного производства, информирует megatyumen.ru.

52-летняя пострадавшая, которая трудится уборщицей в супермаркете сети «Магнит», обратилась в полицию Санкт-Петербурга. Она сообщила об угоне своего автомобиля марки Skoda и суммы в пять миллионов 800 тысяч рублей.

Как стало известно представителям следствия, накануне между уроженкой Киргизии и ее гражданским мужем произошла ссора. В результате конфликта сожитель связал и ограбил женщину.

Позднее между гражданскими супругами произошло примирение, и пострадавшая забрала заявление из отделения полиции.