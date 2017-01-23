В Москве мужчина ударил беременную женщину из-за неправильной парковки

В Москве мужчина сделал женщине замечание по поводу того, что она неправильно припарковала свой автомобиль. А в ответ на возражения правонарушитель ударил потерпевшую. Об этом пишет utro.ru.

Беременная женщина припарковала свой автомобиль на одной из улиц столицы. Вскоре к ней подошёл неизвестный мужчина с претензиями о неправильной парковке, которая мешает проезду. Едва успев возразить, женщина тут же получила удар. Правонарушитель был задержан полицейскими.

