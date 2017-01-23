В МГУ отсканировали 786 тысяч гербариев

Цифровая коллекция оказалась одной из самых больших в мире

Специалисты МГУ отсканировали 786 тысяч гербариев в рамках проекта "Ноев ковчег". Цифровая коллекция оказалась одной из самых больших в мире. Об этом пишет utro.ru.

Работа по оцифровке велась с 2015 года. За это время в цифровую коллекцию попали гербарии, собранные во всех уголках мира. В результате была создана крупнейшая в РФ база данных о растениях.

В настоящее время в коллекции представлено 786 тысяч образцов, - больше, чем в других университетах мира. Изображения оцифрованных гербариев имеют высокое разрешение, их можно увидеть на сайте Депозитария живых систем МГУ.

В Московском университете с момента его открытия сразу же началось собирание гербария. Фонд гербариев МГУ насчитывает более одного миллиона образцов.