В Тюмени сгорел автомобиль "ВАЗ-21150"

Пока неизвестно, что явилось причиной пожара

На одной из улиц Тюмени в минувшее воскресенье загорелся автомобиль «ВАЗ-21150». Об этом пишет megatyumen.ru.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, но от автомобиля остался лишь внешний каркас. Однако удалось не допустить возгорания рядом стоящих машин.

Пока неизвестно, что явилось причиной пожара. Среди самых распространённых причин возгораний автомобилей сотрудники МЧС называют несвоевременный и некачественный техосмотр и нарушения системы автозапуска.