В Хабаровске собутыльники выбросили мужчину с балкона 6 этажа

Злоумышленники были задержаны и привлечены к суду

В Хабаровске пьяная ссора закончилась тем, что двое собутыльников выбросили своего знакомого с балкона шестого этажа. Об этом пишет megatyumen.ru.

Компания, состоящая из трёх мужчин и одной женщины, распивала спиртные напитки в одной из квартир Хабаровска. Между собутыльниками вспыхнула ссора, в результате которой двое мужчин отвели обидчика на балкон и столкнули его с шестого этажа.

Пострадавшего, лежащего на земле, увидели прохожие и вызвали скорую. Медики смогли спасти жизнь мужчине, однако он стал инвалидом.

Злоумышленники были задержаны и привлечены к суду. Обвиняемые сообщили, что не желали смерти потерпевшему, а только хотели "пошутить". Правонарушители были осуждены на 9 и 10 лет лишения свободы.