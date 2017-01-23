В Тюмени женщина спасла котёнка

Жительница Тюмени, управляя автомобилем, заметила на дороге котёнка и не смогла не оказать ему помощь. Об этом пишет megatyumen.ru.
Неизвестно, как котёнок попал на дорогу. Не исключено, что его оставили на улице бывшие владельцы. Животное чуть не оказалось под колёсами проезжающих автомобилей. Женщина остановилась и взяла котёнка, которому примерно четыре месяца. В настоящее время животное накормлено и спит дома у своей спасительницы. Однако у женщины уже есть кот, и она не может оставить котёнка.
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