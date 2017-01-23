В Иркутской области женщину-убийцу детей отправили в психбольницу

Родственники обвиняемой в двойном убийстве женщины заявили, что у неё давно были психические отклонения

В Братске женщина задушила двух своих детей одеялом. Убийцу поместили в одну из психиатрических больниц Иркутской области. Об этом пишет телеканал "360".

Инцидент произошёл 19 января. После удушения мальчика и девочки, которым было два года и пять лет соответственно, женщина позвонила в полицию и созналась в преступлении.

Родственники обвиняемой в двойном убийстве женщины заявили, что у неё давно были психические отклонения: она пыталась убить себя и состояла на лечении у психиатра.

В настоящее время правонарушительница находится в психбольнице, где врачи ставят ей диагноз.

