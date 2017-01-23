В Барнауле официант вернул клиенту ресторана 4 миллиона рублей

В городе Барнауле Алтайского края официант возвратил клиенту ресторана сумку с четырьмя миллионами рублей, которые тот забыл накануне, информирует utro.ru.

После продажи автомобиля клиент отмечал завершение сделки с друзьями в одном из ресторанов Барнаула. Покидая заведение, мужчина забыл в нем сумку с вырученными за авто деньгами – четырьмя миллионами рублей.

Сумку с крупной денежной суммой нашел официант ресторана и позвонил клиенту, чтобы вернуть. Обрадованный мужчина заплатил ему около 15-20 тысяч рублей в качестве чаевых.