В Барнауле официант вернул клиенту ресторана 4 миллиона рублей

В городе Барнауле Алтайского края официант возвратил клиенту ресторана сумку с четырьмя миллионами рублей, которые тот забыл накануне, информирует utro.ru.
После продажи автомобиля клиент отмечал завершение сделки с друзьями в одном из ресторанов Барнаула. Покидая заведение, мужчина забыл в нем сумку с вырученными за авто деньгами – четырьмя миллионами рублей.
Сумку с крупной денежной суммой нашел официант ресторана и позвонил клиенту, чтобы вернуть. Обрадованный мужчина заплатил ему около 15-20 тысяч рублей в качестве чаевых.
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