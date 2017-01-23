В Подмосковье инкассатор погиб при ограблении

На машине инкассаторов были обнаружены следы от попадания пуль

В Московской области грабители убили инкассатора во время вооруженного нападения на служебный автомобиль, информирует utro.ru.

В ночь на 20 января в подмосковных Химках неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль. Во время нападения один из инкассаторов погиб от ранения выстрелом в голову.

Нападение произошло на Ленинградском шоссе неподалеку от торгового центра «Лига». По информации, полученной от свидетелей, на машине инкассаторов были обнаружены следы от попадания пуль.

По факту убийства и ограбления ведется следствие.