В Подмосковье инкассатор погиб при ограблении

В Московской области грабители убили инкассатора во время вооруженного нападения на служебный автомобиль, информирует utro.ru.
В ночь на 20 января в подмосковных Химках неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль. Во время нападения один из инкассаторов погиб от ранения выстрелом в голову.
Нападение произошло на Ленинградском шоссе неподалеку от торгового центра «Лига». По информации, полученной от свидетелей, на машине инкассаторов были обнаружены следы от попадания пуль.
По факту убийства и ограбления ведется следствие.
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