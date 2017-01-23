Россия и Китай начали полномасштабное сотрудничество

Заявление об этом 19 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

Россия и Китай после введения антироссийских санкций перешли к сотрудничеству по всем фронтам, информирует utro.ru.

В ответ на введение Западом антироссийских санкций, Россия начала сотрудничество с Китаем по всем фронтам. Заявление об этом 19 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Шувалов отметил, что между Россией и Китаем налаживаются связи, к появлению которых государство не прикладывало никаких усилий. Например, частные компании приходят на российский рынок, начинают новый бизнес, а российские частные компании поставляют свою продукцию в КНР.

Вице-премьер также отметил, что банки Китая интересуются совместным бизнесом с Россией, внимательно наблюдая при этом соблюдением санкционного режима, поскольку есть опасность попасть в ловушку.