Правительство РФ не согласилось отменить "пакет Яровой"

"Пакет Яровой" обязывает интернет-компании и операторов связи хранить информацию о наличии и содержании переписки и разговоров своих пользователей

Экспертная рабочая группа, созданная при правительстве России, отклонила петицию, требовавшую отмены «пакета Яровой», информирует utro.ru.

Экспертная группа при правительстве России 19 января рассмотрела петицию с требованием отменить антитеррористический пакет законов, принятый ранее и известный как «пакет Яровой».

Глава экспертной рабочей группы, министр Открытого правительства Михаил Абызов рассказал, что против проекта решения об отклонении петиции проголосовало два члена группы.

Документ, подписанный после обсуждения петиции, подтверждает, что экспертная рабочая группа решила отклонить петицию, поскольку сочла изложенные в ней доводы необоснованными, требования – некорректными, и в целом разработку законодательного акта для реализации инициативы – нецелесообразной.

Президент России Владимир Путин летом 2016 года подписал пакет антитеррористических законов. «Пакет Яровой» обязывает интернет-компании и операторов связи хранить информацию о наличии и содержании переписки и разговоров своих пользователей. В случае необходимости эти данные могут быть предоставлены по требованию спецслужб.



