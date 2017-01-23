В Ленинградской области пешеходы утопили неосторожного водителя

Двое мужчин задержаны в Выборге по подозрению в двойном убийстве, информирует телеканал «360».



Двое мужчин 26 и 24 лет задержаны полицией в Выборге. Они подозреваются в двойном убийстве. Об этом 20 января сообщили в СКР по Ленинградской области.

Как удалось выяснить следствию, 18 января мужчина чуть не наехал на двух пешеходов, когда не справился с управлением автомобилем. В ответ молодые люди сначала избили водителя, а потом задушили его и избавились от тела – отвезли его за город и сбросили в водоем.

Затем они решили воспользоваться ключами убитого и нашли его дом, в котором проводились ремонтные работы. Оказавшегося на месте разнорабочего они также убили, а тело сбросили в колодец.

После совершения второго убийства злоумышленники покинули место преступления, забрав из дома сейф.

На данный момент оба подозреваемых обнаружены и арестованы. Начало следствие по делу, назначено проведение судебных экспертиз.



