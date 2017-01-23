Мутко объяснил допинг в пробах спортсменок интимными отношениями

Представители WADA считают, что наличие мужских ДНК в антидопинговых пробах двух хоккеисток могут свидетельствовать о подмене образцов

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что наличие мужского ДНК в допинг-пробах российских хоккеисток можно объяснить интимной близостью с мужчинами накануне соревнований, информирует телеканал «360».

Бывший министр спорта РФ, вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ, подготовленный независимой комиссией под руководством Ричарда Макларена, засвидетельствовал наличие мужской ДНК, обнаруженной в крови российских хоккеисток. В частности, речь идет о пробах двух российских спортсменок, взятых на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Представители WADA считают, что наличие мужских ДНК в антидопинговых пробах двух хоккеисток могут свидетельствовать о подмене образцов. По заявлению Мутко, мужское ДНК может быть обнаружено в допинг-пробах спортсменок во временном промежутке до пяти дней после интимной близости.

Защищая соотечественниц, Виталий Мутко вспомнил случаи 2009 и 2016 годов, когда спортсмены, в образцах крови у которых обнаружили следы кокаина, объяснили это случившимся накануне контактом с употребляющими наркотик девушками.

По мнению вице-премьера России, при сравнении этих случаев налицо двойные стандарты антидопингового агентства.

Своё мнение по поводу заявления Мутко высказал бывший вице-президент WADA, профессор, член медицинской комиссии МОК Арне Люнгквист. Его мнение в вопросе передачи допинга половым путем кардинально расходится с позицией бывшего министра спорта РФ. В комментарии к словам Мутко он отметил, что ДНК выступает очень личным показателем и не может быть передано партнеру в момент интимного контакта