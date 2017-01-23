В России подешевела продукция Apple

Последнее понижение, до текущего падение цен на продукцию, производимую Apple, произошло в России в декабре 2015 года

Компания Apple уменьшила цены практически на всю свою продукцию, информирует телеканал “360”.

Смартфоны, компьютеры, планшеты и другие гаджеты компании Apple резко упали в цене. В интернет-магазинах на данный момент россияне могут купить iPhone 7 на четыре-шесть тысяч рублей дешевле, чем раньше, а iPhone 6S – примерно на пять-семь тысяч рублей.

Стоимость планшетного компьютера iPad Pro 9,7 упала пять-восемь тысяч рублей. Версия планшета с экраном диагональю 12,9 дюйма может быть куплена по цене от трех до десяти тысяч рублей ниже, чем еще недавно.

Цена упала и на компьютеры фирмы Apple. Выгода от их покупки на сегодняшний день в зависимости от поставщика может составить до 17 тысяч рублей.

Последнее понижение, до текущего падение цен на продукцию, производимую Apple, произошло в России в декабре 2015 года. Представители международной компании объяснили снижение цен на технику наличием сразу нескольких факторов, которые действуют на них в разных странах, в частности, курсом валют, особенностями налогооблажения и так далее.