В России каждый десятый товар является подделкой

В 2015 году на российском рынке было продано фальсифицированного товара на сумму 2,5 триллиона рублей

В России каждое десятое продаваемое изделие – подделка. В 2015 году на российском рынке было продано фальсифицированного товара на сумму 2,5 триллиона рублей. Такие данные приводит Высшая школа экономики (ВШЭ) в своём исследовании. Об этом пишет utro.ru.

Специалисты провели анализ рынка алкогольной продукции, табачных изделий, продовольственных товаров, парфюмерии и косметики, изделий легкой промышленности, товаров личной гигиены и моющих средств. Оказалось, что 9 % от общего оборота торговли представляет собой контрафакт.

Больше всего подделывается алкогольная продукция (около 40%) и изделия легкой промышленности (около 35%). Следом идёт парфюмерия и косметика (около 20%) и продовольствие (10%). Товары личной гигиены, моющие средства и табачные изделия подделываются реже (4-5% контрафакта).

Фальсифицированные товары попадают на отечественный рынок из Европы и СНГ или изготавливаются внутри России. Правоохранительные органы проявляют меньший контроль за незаконной продукцией, чем таможня, поэтому сейчас на рынке больше отечественного контрафакта, чем импортного.

Российские подпольщики переходят от кустарного к промышленному производству, увеличивая количество выпущенного товара и повышая его качество. В большинстве своём подпольные цеха работают над производством спиртного, табака и одежды. Стимулом для нелегалов становится уменьшение объёма торговли с зарубежными странами и переход к импортозамещению, а также падение рубля и связанное с этим удешевление производства.

Доходы граждан РФ падают уже три года подряд. Это привело к тому, что люди начали быть менее требовательными к качеству продукции.

Как утверждают авторы доклада, контрафакт в большинстве своём стоит дёшево: цена оригинального товара и подделки может разниться в 2-3 раза и даже больше. Однако иногда разница в стоимости составляет 10%; бывают случаи, когда подделка обходится дороже оригинала. Дело в том, что кустарные производители часто стараются не вызвать подозрение потребителей слишком низкой ценой товара, поэтому намеренно повышают её, «маскируя» контрафакт.

Аналитики ВШЭ дают рекомендации по борьбе с подделками. По мнению экспертов, государство не должно резко повышать акцизы, поскольку это приводит к росту производства незаконной продукции. Также властям нужно сделать условия для легального бизнеса простыми и прозрачными, ужесточить наказание за незаконную продажу контрафакта и добиться того, чтобы крупные розничные сети были заинтересованы в очищении рынка от подделок. Эксперты одобрили маркировку товаров, которая вводится в настоящее время.

