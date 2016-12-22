Путин: нужно упростить получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского сделать проще процедуру получения гражданства РФ для бывших соотечественников. Об этом пишет utro.ru.

На встрече президента РФ с Госдумой и Советом Федерации Путин согласился с предложением Жириновского и отметил, что проблема упрощения процедуры получения гражданства РФ связана с вопросами, касающимися предоставления жилья, работы, соцобеспечения.

Путин добавил, что переселение соотечественников – непростая задача, однако правильная и благородная, которую нужно решать.

