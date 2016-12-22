В Москве ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич

Актёр почувствовал себя нехорошо, когда 1 декабря играл в спектакле "Пристань"

В Москве на 82 году жизни ушёл из жизни советский и российский актер театра и кино Вячеслав Шалевич, имеющий звание народного артиста РСФСР. Об этом пишет utro.ru.

Актёр почувствовал себя нехорошо, когда 1 декабря играл в спектакле «Пристань» в театре им. Вахтангова. Врачи скорой помощи помогли Шалевичу прийти в себя и предложили госпитализацию, но актёр не согласился. А уже 2 декабря народный артист РСФСР попал в реанимацию с диагнозом «клиническая смерть».

За свою карьеру актёр сыграл в десятках кинокартин, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Капитанская дочка», «Марш Турецкого 2», «Три тополя на Плющихе» и т.д.

