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Жириновский: нужно отправить губернатора Иркутска в отставку

Жириновский: нужно отправить губернатора Иркутска в отставку
Предложение прозвучало из-за ситуации с отравлениями "Боярышником"
вчера, 23:36
Политика | Россия
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Фото: 360tv.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил снять с должности губернатора Иркутска из-за ситуации с отравлениями «Боярышником». Политик сделал заявление во время встречи президента РФ Владимира Путина с Госдумой и Советом Федерации. Об этом пишет utro.ru.

Жириновский посетовал, что ни врачи, ни полиция, ни ФСБ до сих пор не могут найти того, кто занимался производством «Боярышника», от которого в Иркутске умерло уже 62 человека.

 
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