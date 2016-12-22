Министр культуры РФ Мединский получил премию "Человек года"

Русский биографический институт вручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому премию «Человек года» за оказание поддержки отечественному кинематографу и Год российского кино. Об этом пишет utro.ru. Глава Минкульта заявил, что это премия для всего ведомства. 2016 год был провозглашён Годом кино, в рамках которого состоялось больше трёх тысяч связанных с киноиндустрией мероприятий и открылось больше 100 кинотеатров в регионах РФ.

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