Правительство РФ изменит схему сбора денег за комуслуги

В Минстрое РФ разработали поправки в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми коммунальные платежи будут направлены в единые информационно-расчетные центры (ЕИРЦ). В настоящее время законопроект проходит согласование в правительстве. Об этом пишет utro.ru.

Авторы проекта утверждают, что документ освободит управляющие компании (УК) от необходимости принимать платежи за комуслуги и перечислять их ресурсоснабжающим компаниям. По словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, поправки призваны отрегулировать работу ЕИРЦ, которые аккумулируют расчёты граждан за комуслуги. Помимо этого, поправки помогут решить проблему неплатежей в ЖКХ.

В соответствии с новым проектом Минстроя, ЕИРЦ, как и раньше, будут на основе договора с управляющей компанией, проводить расчёты и заниматься печатью единых платежных документов. По словам замминистра, это приведёт к повышению прозрачности и удобства платежей за ЖКХ. Люди будут получать удобопонятную квитанцию, а УК снимет с себя обязанности по сбору и передаче денег поставщикам комуслуг. Для честных управляющих компаний это станет преимуществом, а недобросовестные УК, стремящиеся заработать на проходящем через них потоке денег, покинут рынок, заключает Чибис.

Замминистра сообщил, что сейчас долги в ЖКХ превысили один триллион рублей. Если поправки будут приняты, то для поставщиков комуслуг снизится риск неплатежей.

В данный момент плату за комуслуги собирают УК, ТСЖ и ЖСК. Именно на их плечах лежит обязанность печатать квитанции и перечислять денежные средства поставщикам. ЕИРЦ только делает расчёты платежей и направляет их УК.

На основании новых поправок, ЕИРЦ получит функции управляющих компаний. Как считают авторы проекта, это должно способствовать наведению порядка в расчётах за ЖКХ.

В Жилищном кодексе будут прописаны принципы работы ЕИРЦ, а правительство введет правила их функционирования, методы контроля за ними и т.д.

Нововведение призвано исключить посредников из цепи оплаты комуслуг и позволить регионам самим выбирать ЕИРЦ, который и будет печатать квитанции.

В Общероссийском Народном Фронте поправки Минстроя поддержали и отметили, что вследствие халатности работников УК квитанции часто приходят по два раза. Кроме того, в связи с отсутствием регулирования ЕИРЦ в центрах нередко скапливаются очереди из-за малого числа сотрудников, а платежи порой не проходят.

По мнению юристов, для реализации предложенного Минстроем пакета поправок потребуются дополнительные финансовые ресурсы, однако в скором времени система выйти на окупаемость за счёт снижения издержек из-за имеющихся ошибок системы.

