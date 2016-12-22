В Иркутске от "Боярышника" умерла 71 жертва

Общее количество пострадавших от "Боярышника", по официальным данным – 117 человек

Количество умерших после употребления «Боярышника» достигло 71 человека, пишет utro.ru.

Число людей, умерших в Иркутске в результате отравления фальшивым концентратом для ванн «Боярышник» составило 71 человек. Об этом официально заявил областной Минздрав.

По информации ведомства, в бюро судмедэкспертизы доставили 31 тело, в медучреждених умерли ещё 40 человек. На данный момент в больницах остаются 36 пострадавших.

Общее количество пострадавших от «Боярышника», по официальным данным – 117 человек.

