Российская армия готовит оружие против дронов НАТО

Армия России создает оружие против «стай» ударных беспилотников НАТО, информирует utro.ru.

Через два года у вооруженных сил РФ может появиться оружие против «стай» ударных беспилотников, состоящих на вооружении НАТО, заявил генеральный директор российской Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин.

На создание мощных противодроновых систем, обладающих большими поражающими возможностями, по словам Якунина, потребуется четыре года, в то время как более простые системы могут быть сконструированы и переданы армии уже в течение двух лет. Якунин подтвердил, что у корпорации имеется серьезный задел и уже готовые образцы будущего оружия. По словам руководителя организации, эти образцы уже продемонстрировали себя в действии, и результаты оказались более чем убедительными.

На данный момент в корпорации ждут соответствующих решений по новому оружию.