В Москве на станции метро "Коломенская" прогремел взрыв

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Возгорание ликвидировано
|Фото: newstracker.ru
В переходе станции «Коломенская» в московском метро произошел взрыв, информирует utro.ru.
На проспекте Андропова на юге Москвы, в подземном переходе станции метро «Коломенская» взорвался газовый баллон. По предположению источника, во время сварочных работ сотрудники нарушили правила техники безопасности.
После взрыва площадь в 5 квадратных метров оказалась охвачена пожаром, а в вестибюле остались выбитыми стекла. Пострадавшими оказались двое, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.
На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками правопорядка, на нем продолжают работу спасатели и медики. Возгорание ликвидировано.
Станция московского метро «Коломенская» работает в обычном режиме.