Pony Express вернула москвичке посылку с запиской "Умри"

Почтовая служба Pony Express вернула жительнице Москвы её же посылку, в которую оказалась вложенная кем-то записка с пожеланиями смерти, пишет телеканал “360”.

Москвичка Олеся Воронова опубликовала на своей странице в соцсети записку, которую обнаружила в возвращенной ей посылке. Коробку с конфетами две недели назад она отправила племяннику в Азербайджан. Почта обещала, что доставит ее в течение недели. Однако, просветив коробку, российские таможенники потребовали разрешительных документов. Заранее никто Воронову об этом не предупредил, девушке пришлось оформить возврат.

После открытия коробки в ней оказался неприятный сюрприз – записка с надписью «Умри, мразь!» Девушка не знает, кому могло предназначаться послание: с сотрудниками почты она общалась спокойно. Воронова возмущена тем, кто вскрывает чужие посылки – особенно, если записку оставили на почве неприязни к национальным меньшинствам. Единственное, что радует девушку – что её племянник не получил на Новый год такого «подарка».

В почтовой компании рассказали, что уже нашли виновника по записям камеры наблюдения. Однако выплачивать Вороновой компенсацию за испытанный стресс менеджеры службы отказались.

Материально же история обошлась москвичке в сумму десять тысяч рублей. Четыре тысячи рублей стоили почтовые услуги, и ещё шесть – сами конфеты.