Минприроды РФ планирует привлечь больше туристов на Алтай и Байкал

До пяти миллионов человек к 2025 году

Министерство природы РФ надеется увеличить турпоток на Байкал, Алтай и Кавказ до пяти миллионов человек к 2025 году. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на главу Минприроды Сергея Донского.

Как сообщает Донской, в следующем году может быть разработан и внедрён механизм по привлечению инвестиций в создание объектов инфраструктуры. Реализация новых проектов позволит к 2025 году увеличить туристический поток на Байкале, Кавказе и в Горном Алтае до пяти миллионов человек.

Сейчас парки и заповедники РФ посещают каждый год около 2 миллионов человек, однако потенциал этих мест оценивается Минприроды в 20 миллионов туристов. По мнению Донского, всё дело в неразвитой инфраструктуре.