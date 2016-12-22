Гендиректором "Космодромов России" назначена Рано Джураева

Генеральным директором предприятия «Космодромы России» стала Рано Джураева, выиграв соответствующий конкурс на должность, состоявшийся 20 декабря. Об этом пишет utro.ru. Джураева является выпускницей МАИ. Она кандидат технических наук. Ранее занимала пост президента «Инновационного центра гражданской авиации».

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