В Свердловской области доберман напал на девушку

Доберман, гулявший в отсутствие хозяев в Каменске-Уральском Свердловской области, разорвал пуховик и меховые ботинки случайной прохожей, пишет телеканал “360”.

Инцидент произошел 18 декабря днем около подъезда дома № 68 на проспекте Победы в Каменске-Уральском. На записи с камеры видеорегистратора видно, что девушка едва успела выйди из подъезда, когда доберман решил с ней поиграть.

Пострадавшая по имени Кристина рассказала источнику, что спастись от возбужденно-агрессивного пса ей помогли проходящие мимо мужчины, которые отвлекли собаку, и водитель припаркованной во дворе машины, который посигналил и пустил девушку спрятаться в авто.

В результате безнадзорный пес успел только сильно напугать пострадавшую, а также порвал на девушке куртку и меховые ботинки, которые и спасли ее от укусов. Таблетки от нервов и ущерб имуществу девушка оценила в восемь тысяч рублей, однако нашедшиеся хозяева добермана согласились заплатить ей только 1,3 тысячи рублей за куртку и ещё одну тысячу – в качестве штрафа за моральный ущерб.