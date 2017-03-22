В России создадут "летающий автомобиль"

Конкурс стартовал в январе 2017 года

На конкурс по созданию «летающего автомобиля» в России подали более 60 проектов, пишет 21 марта utro.ru.

Консультант направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов рассказал, что на конкурс «Свободный взлет» прислано более 60 заявок со всей России.

Конкурс стартовал в январе 2017 года. Его итогом станет летательный аппарат вертикального взлета. Предполагается, что она сможет перевозить от 100 до 1000 килограмм и переключаться на дистанционное и ручное управление.

Победитель или несколько победителей определятся 5 мая. Стоимость контракта равна трем миллионам рублей. Демонстрационную модель аппарата представят к 2021 году.