В Таганроге медведь гулял без намордника

Медведица принадлежит пензенскому цирку, который сейчас дает гастроли в регионе

Полиция Таганрога разыскивает хозяина медведя, который выгуливал его без соответствующей экипировки, пишет utro.ru 21 марта.

На видео, появившемся в социальных сетях, мужчина выгуливает медведя на лужайке перед многоэтажным домом. На животном есть поводок, однако отсутствует намордник.

Как сообщают СМИ, медведица принадлежит пензенскому цирку, который сейчас дает гастроли в регионе.

Источник в правоохранительных органах Ростовской области рассказал, что сейчас идут поиски очевидцев прогулки. Официального подтверждения нарушению пока нет.

Представитель областного главка МВД Наталья Устименко подтвердила, что полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.