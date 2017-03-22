Кудрин: количество молодежи в России уменьшится

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о том, что в ближайшие 15 лет молодое поколение в России сократится, пишет utro.ru 21 марта.

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Алексей Кудрин рассказал об ожидаемом сокращении людей от 20 до 39 лет. В течение 15 лет одновременно с потерей десяти миллионов молодых граждан число пожилых людей в России увеличится на три миллиона.

По словам Кудрина, это отразится на экономике страны: в медицине России должна появиться концепция «активного долголетия». Инвестировать больше нужно будет в сферы восстановительной медицины и заботу о хронически больных.