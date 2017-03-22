Глава Минздрава РФ предсказала медицине лидерство в экономике

Индустрия здоровья станет лидирующей сферой в российской экономике к 2025 году

В ближайшие 10 лет медицина выйдет на первое место по развитию в экономике России. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

По мнению главы Минздрава РФ, индустрия здоровья станет лидирующей сферой в российской экономике к 2025 году. Она добавила, что у России есть возможность стать страной с лучшими биомедицинскими и цифровыми медицинскими технологиями. Министр обратилась к президенту

РФ Владимира Путина с просьбой увеличить финансовую поддержку здравоохранения.