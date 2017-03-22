В Москве автомобиль Кобзона нарушил правила дорожного движения

В Москве служебный Mercedes певца и депутата Иосифа Кобзона нарушил ПДД, проехав по разделительной полосе. Нарушение было зафиксировано на видеорегистратор. Об этом пишет utro.ru.

Неизвестно, кто в момент дорожного правонарушения управлял автомобилем. Кобзон уже прокомментировал инцидент. Он сказал, что при острой необходимости по разделительной полосе можно ездить. Однако решение остается за инспекторами ГИБДД, отметил певец.