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Под Тюменью мужчина убил зятя топором

Под Тюменью мужчина убил зятя топором
Причиной стал бытовой конфликт
26 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В Тюменской области бытовой конфликт привел к убийству, пишет 17 марта megatyumen.ru.

15 марта в деревне Нестерово Ишимского района Тюменской области произошло убийство. 31-летний потерпевший, будучи пьяным, пришел к родителям жены за своими вещами. Между ним и тестем завязался спор, причины которого пока не известны.

В результате конфликта 47-летний мужчина нанес зятю несколько ударов топором по голове. Пострадавший скончался на месте преступления. Вопрос о заключении подозреваемого под стражу в настоящее время решается.

СК РФ по Тюменской области продолжает выяснение обстоятельств дела.

 
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