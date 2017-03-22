В Тюмени в тройном ДТП пострадала женщина

Столкнулись две "Лады" и Kia Rio

Две «Лады» и Kia Rio попали в аварию в Тюмени, информирует 17 марта megatyumen.ru.

16 марта около двенадцати часов дня на улице Уездной, 98 в Тюмени произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей и иномарки.

В областной Госавтоинспекции рассказали, что причиной аварии стало нарушение ПДД одним из водителей «Лады», который поворачивал с правой стороны налево.

В результате опасного маневра пострадала 51-летняя женщина-водитель корейского автомобиля. Она получила ушибы грудной клетки и колена.