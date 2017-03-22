Женщина покалечилась на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

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Водитель автомобиля "Лада Приора" не смог заметить пешехода вовремя
|Фото: megatyumen.ru
На автодороге между Тюменью и Ханты-Мансийском «Лада Приора» сбила 36-летнюю женщину, пишет megatyumen.ru 17 марта.
Инцидент произошел на 50 километре федеральной трассы между городами Тюменью и Ханты-Мансийском.
16 марта около десяти часов вечера женщина пыталась пересечь дорогу вне пешеходного перехода. По данным областной Госавтоинспекции, световозвращающих элементов на одежде пострадавшей не было.
Водитель автомобиля «Лада Приора» не смог заметить пешехода вовремя. В результате аварии у женщины диагностировали перелом костей таза, травму живота и многочисленные ушибы конечностей и туловища.