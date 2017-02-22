В Ханты-Мансийском АО от работы отстранён 51 учитель

У преподавателей нет прививки от гриппа

В городе Нягань 51 учитель, не сделавший прививку от гриппа, отстранён от работы и отправлен в отпуск до окончания эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на данные местного Роспотребнадзора.

Аналогичные меры уже использовались в ХМАО. В прошлом году из-за эпидемии гриппа и отсутствия прививок от работы было отстранено 200 педагогов из разных городов округа.

Роспотребнадзор сообщает о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ханты-Мансийском АО. Сейчас в регионе эпидемиологический порог превышен на 13%, а наибольшее количество заболевших остаётся в Нефтюганске.