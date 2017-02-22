В Московской области будут делать сок из пророщенной пшеницы

В городе Руза запущено опытное производство сока из пророщенной пшеницы. Власти города планируют поставить производство на поток. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на главу администрации города Максима Тарханова.
Как сообщил глава, такой сок обладает множеством целебных свойств, его можно применять для профилактики и лечения болезней. Так, 30 миллилитров сока заключает в себе столько полезных витаминов и микроэлементов, сколько содержится в 1,5 килограмме овощей и фруктов, отметил Тарханов.
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