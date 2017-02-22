Патриарх Кирилл заявил о намерении РПЦ полностью ограничить аборты

|
|
По мнению патриарха, большинство российских налогоплательщиков – противники абортов
|Фото: politrussia.com
Патриарх Московской и всея Руси Кирилл намерен бросить все усилия РПЦ на полное ограничение практики абортов, в том числе за счет налогоплательщиков, пишет utro.ru.
Глава Русской Православной Церкви заявил о том, что с религиозной точки зрения аборт является видом убийства. Он намерен настаивать на том, чтобы полностью ограничить эту практику. По мнению патриарха, большинство российских налогоплательщиков – противники абортов.
При этом Патриарх Кирилл напомнил о важности материальной и духовной помощи многодетным семьям. Он уверен, что такую помощь должны оказывать религиозные и гражданские организации, а также само государство.