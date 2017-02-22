Патриарх Кирилл заявил о намерении РПЦ полностью ограничить аборты

Патриарх Московской и всея Руси Кирилл намерен бросить все усилия РПЦ на полное ограничение практики абортов, в том числе за счет налогоплательщиков, пишет utro.ru.

Глава Русской Православной Церкви заявил о том, что с религиозной точки зрения аборт является видом убийства. Он намерен настаивать на том, чтобы полностью ограничить эту практику. По мнению патриарха, большинство российских налогоплательщиков – противники абортов.

При этом Патриарх Кирилл напомнил о важности материальной и духовной помощи многодетным семьям. Он уверен, что такую помощь должны оказывать религиозные и гражданские организации, а также само государство.