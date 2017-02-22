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Британские СМИ: Россия провела в Арктике ядерные испытания

Британские СМИ: Россия провела в Арктике ядерные испытания
На данный момент ни одна европейская страна не подтвердила увеличение радиационного фона
7 минут назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Британская газета The Daily Star объяснила скачок уровня радиации в Европе российскими испытаниями ядерной бомбы в Арктике, пишет utro.ru.

Британское издание сообщает о том, что в январе на территории Северной Европы было найдено радиоактивное вещество йод-131. В частности, речь идет о северной части Норвегии неподалеку от бывшего ядерного полигона России на Новой Земле.

На данный момент ни одна европейская страна не подтвердила увеличение радиационного фона, однако Пентагон все же направил на место специализированный борт, который должен собрать образцы атмосферы и выяснить, проводились ли в Арктике ядерные испытания.
 

 
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