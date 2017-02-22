"Роснефть" договорилась о покупке нефти в иракском Курдистане

Договор о покупке "Роснефтью" сырья у Курдистана предусматривает предоплату

В ходе конференции IPweek в Лондоне «Роснефть» подписала договор с правительством иракского Курдистана на покупку нефти в период с 2017 по 2019 годы, пишет utro.ru.

Известно, что договор о покупке «Роснефтью» сырья у Курдистана предусматривает предоплату. Покупателем продукции с российской стороны выступит трейдинговое подразделение ПАО «НК "Роснефть"- Rosneft Trading SА».