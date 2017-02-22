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Российским вузам выделят более 10 миллиардов рублей господдержки

Российским вузам выделят более 10 миллиардов рублей господдержки
Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
5 минут назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Для повышения качества высшего образования и его конкурентоспособности на мировом рынке 21 вуз России получит субсидии, общий объем которых превышает десять миллиардов рублей, пишет utro.ru.

Распоряжение о распределении субсидий между 21 вузом России подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Средства, из которых вузам выплатят более десяти миллиардов рублей, были заложены в федеральный бюджет в рамках подпрограммы «Реализация образовательных программ профессионального образования». Она входит в госпрограмму «Развитие образования», рассчитанную на период в 2013-2020 годов.

 
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