46% граждан России довольны жизнью

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Однозначно недовольных оказалось всего 26%
|Фото: 360tv.ru
Данные нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) говорят о том, что не менее 46% россиян полностью довольны своей жизнью, пишет utro.ru.
В отличие от однозначно довольных жизнью, однозначно недовольных оказалось всего 26%. Примерно такой же процент опрошенных – 28% – считают плохой и экономическую ситуацию в России. Средней её называют 56%, а считают хорошей – 14% респондентов.
«Хорошей» и «очень хорошей» политическую обстановку в стране назвали 29% опрошенных ВЦИОМом, а «плохой» или «очень плохой» – только 18%. «Средней» политическую ситуацию в стране считают 49% ответивших на вопросы центра.
Там опечатка - 146% на самом деле!
Если опрашивали москвичей - очень может быть. Спросите у жителей деревень и моногородов. Ответ будет другой.
В Москве ситуация ещё хуже.
А бритый под панк Де Ниро, это типа намёк- вали чинушей и депутатиков?! Приколисты блин)))