РЖД увеличила уставный капитал почти на 25 миллиардов рублей

Уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличился на 24,98 миллиарда рублей, информирует utro.ru.

Увеличить свой уставный капитал ОАО "РЖД" смогло при помощи дополнительной эмиссии. За счет полученных 24,98 миллиарда рублей компания сможет реализовать свои инвестиционные проекты. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Документ прописывает назначение инвестиционных проектов компании: это развитие инфраструктуры железных дорог общего пользования, в том числе и строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск, а также ремонт отрезка пути между станциями им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская. Последний участок дороги пройдет в обход железнодорожного узла Краснодара.

Средства, за счет которых был увеличен капитал РЖД, были заранее заложены российским федеральным бюджетом на 2016 год.

