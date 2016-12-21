В Башкортостане маршрутное такси сбило на "зебре" пешехода

В Стерлитамаке водитель маршрутки проехал на красный свет и врезался в женщину, пересекавшую улицу по «зебре». Ещё двум пешеходам удалось отскочить в сторону и избежать попадания под автомобиль. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на видеозапись с регистратора.

Инцидент произошёл 20 декабря. После того, как на пешеходном светофоре загорелся зелёный свет, три женщины начали пересекать дорогу. Вдруг на пешеходный переход вылетело маршрутное такси и врезалось одного из пешеходов. Две другие женщины отскочили в стороны.

С асфальта удалось подняться только двум пешеходам. Неизвестно, какие травмы получила третья женщина.