В Москве автоледи без прав врезалась в автомобиль скорой помощи

Автоледи предложила водителю скорой три тысячи рублей за то, чтобы тот не вызывал ДПС

В Москве женщина за рулём легковушки Mitsubishi Lancer столкнулась с каретой скорой помощи. Остановившись, автоледи предложила водителю скорой три тысячи рублей за то, чтобы тот не вызывал ДПС. Мужчина отказался, и женщина уехала с места аварии. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на видеозапись разговора участников ДТП.

После аварии женщина выбежала из своей машины и начала просить водителя скорой помощи не вызывать ДПС, поскольку у неё нет водительского удостоверения. Услышав отказ, виновница аварии предложила мужчине три тысячи рублей, что, по её мнению, было достаточно для самостоятельного ремонта автомобиля. В ответ мужчина произнёс в камеру номер автомобиля женщины. После этого нарушительница ПДД попыталась уехать, но её догнали работники дорожной службы.

Два года назад Mitsubishi Lancer с теми же номерами врезался в фуру Volvo, после чего суд постановил передать машину страховой компании, чтобы продать её и заплатить компенсацию водителю грузовика. Mitsubishi Lancer был продан почти за полмиллиона рублей и вот снова попал в аварию.