В РФ с застройщиков будут брать 1% от контракта в компенсационный фонд

В России застройщики начнут платить в компенсационный фонд около 1% от суммы контракта, пишет телеканал «360», ссылаясь на министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.

Сумма в размере 1% от контакта пойдёт в компенсационный фонд, откуда средства поступят на то, чтобы достроить жильё компаний-банкротов. Фонд, призванный помочь людям, принявшим участие в долевом строительстве, начнёт функционировать с 9 января.

