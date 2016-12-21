В Москве детский омбудсмен посетит устроившую бунт спецшколу

В московскую «Специальную школу «Шанс», где учатся дети с девиантным поведением, приедет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом пишет utro.ru.
Детский омбудсмен намерена обсудить с учениками ситуацию в школе.
Накануне произошёл конфликт между школьниками и педагогами, в результате которого ученики выгнали учителей из здания и закрылись в нём, требуя уволить нынешнее руководство спецшколы и заменить его на другое. В ситуацию были вынуждены вмешаться сотрудники полиции. Сейчас ситуация нормализовалась, пострадавших в ходе бунта нет.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.