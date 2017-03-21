В Тюмени родители увидели в блокнотах пропаганду суицида

Женщины принесли печатную продукцию на встречу с депутатом Павлом Дорохиным, который согласился, что блокнот нужно изъять из продажи

Родительский комитет Тюмени обратился к местному депутату Павлу Дорохину с просьбой изъять из продажи блокнот, который называется «Уничтожь меня!». По мнению родителей, он опасен для детей, так как пропагандирует суицид. Об этом пишет megatyumen.ru.

Родители возмутились открытой продажей блокнота, который, по их мнению, пропагандирует суицид. Женщины принесли печатную продукцию на встречу с депутатом Павлом Дорохиным, который согласился, что блокнот Кери Смит «Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей» нужно изъять из продажи, поскольку он может быть опасен для детей.

Сейчас родители собирают подписи, которые Дорохин вместе с заявлением передаст в полицию, чтобы правоохранители изъяли из магазинов все блокноты серии.