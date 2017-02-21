В Москве избили продюсера Стоцкой и Дубцовой

Изабель Урумянц, известную как певица под псевдонимом Izabelle, избили на звукозаписывающей студии

Певица и продюсер Изабель Урумянц госпитализирована в Москве с сотрясением головного мозга и ушибами, информирует utro.ru.

Изабель Урумянц, известную как певицу под псевдонимом Izabelle, избили на звукозаписывающей студии. По информации источника, между ней и молодым человеком разгорелся конфликт.

Когда молодой человек оскорбил девушку, она ответила ему тем же, после чего он набросился на Урумянц, начал душить и бить по голове. Драка закончилась госпитализацией.

Изабель Урумянц известна как продюсер проектов Анастасии Стоцкой и Ирины Дубцовой. Также она пишет и исполняет песни собственного сочинения. Отец Урумянц владеет ювелирной компанией Gold & Art.