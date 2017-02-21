На АвтоВАЗе сократят 2% сотрудников

Концерн АвтоВАЗ объявил о грядущем сокращении 740 работников предприятия, информирует utro.ru.
Представители предприятия заявили журналистам, что концерн официально уведомит профсоюзные организации и городской центр занятости Тольятти о грядущем сокращении 740 сотрудников. Все они не заняты в основной производственной деятельности предприятия.
Также сообщается, что их количество составит около 2% от совокупной численности персонала АвтоВАЗа.
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