На АвтоВАЗе сократят 2% сотрудников

Все они не заняты в основной производственной деятельности предприятия

Концерн АвтоВАЗ объявил о грядущем сокращении 740 работников предприятия, информирует utro.ru.

Представители предприятия заявили журналистам, что концерн официально уведомит профсоюзные организации и городской центр занятости Тольятти о грядущем сокращении 740 сотрудников. Все они не заняты в основной производственной деятельности предприятия.

Также сообщается, что их количество составит около 2% от совокупной численности персонала АвтоВАЗа.